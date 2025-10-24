Julian Vogel s’affirme en grand maître de la matière céramique dans un solo poussant à l’extrême la course à la fragilité.

On l’a connu plus calme, plus posé, particulièrement dans la forme de l’installation, qu’il a longtemps déclinée dans ses China Series. Autour de l’idée géniale de transformer ses diabolos en plastique en diabolos en céramique – matière qu’il décline aussi en assiettes chinoises ou en toutes sortes de montages où la gravité est défiée – Julian Vogel construit une œuvre singulière. Ceramic Circus le pose ici en grand marabout de ses expériences, à la fois dompteur, jongleur, Monsieur Loyal, dans un solo accompagné par une caisse claire, un vélo, des rollers, et une boule de céramique. L’atmosphère, très musicale, est la résultante de ses manipulations qui produisent un rythme entêtant. Très vite, l’artiste devient l’homme-orchestre d’un monde fait d’objets à l’utilisation détournée, régi par la gravité que sa créativité vient contrarier. Sa frénésie vient suspendre le temps et offre à poser un autre regard sur la fragilité.

Nathalie Yokel