Créée la saison dernière par le metteur en scène et directeur du Théâtre de Carouge, Jean Liermier, la pièce porte sur les planches la comédie sociale réalisée par Coline Serreau, grand succès public cinématographique du début des années 90. Cette fidèle adaptation théâtrale fait mieux qu’éviter l’écueil du mimétisme en réveillant toute la portée actuelle et caustique de l’œuvre originale.

« En aucun cas il ne s’agira de singer le film, mais de trouver la théâtralité dans la langue même de Coline Serreau », note le metteur en scène Jean Liermier. La concrétisation de cette intention prend d’abord appui sur une adaptation, celle du fils de Coline Serreau, Samuel Tasinaje, qui a travaillé en étroite collaboration avec sa mère pour transposer le scénario de La Crise au théâtre. Cette transposition, une gageure posée par l’œuvre originale avec ses trente-six décors et ses vingt-neuf personnages, ses scènes d’anthologie devenues cultes circulant à l’envi sur les réseaux sociaux depuis plus de trente ans, est, en elle-même, une vraie réussite. Elle donne à Jean Liermier les moyens de se réapproprier cette fable contemporaine de manière singulière en la traitant comme un classique du genre tragi-comique pour mieux révéler la pertinence corrosive d’un propos d’une actualité toujours saisissante. On redécouvre le parcours initiatique de Victor, cet anti-héros, égocentrique emblématique pris dans le maelström des affres de son temps et contraint par les événements de s’engager, bon gré mal gré, sur le chemin de l’altruisme. Affublé de Michou, marginal malgré lui doté d’une franchise désarmante, Victor forme, avec lui, sur scène, un couple sur le modèle du maître et de son valet – certes revisité – qui ne va pas sans en rappeler d’autres restés fameux.

Une grande agilité de jeu

Le pari du metteur en scène, regarder La Crise comme un grand texte de théâtre réactivant les ressorts familiers de la tragi-comédie, n’aurait pu être gagné sans les grandes qualités des huit interprètes qui endossent – exception faite de Simon Romang (Victor) et Romain Daroles (Michou), clés de voûte de la distribution – un nombre de rôles proprement hallucinant. Il faut une agilité de jeu, un goût pour le travestissement et la métamorphose, qui forcent le respect. Méconnaissables, ancrés dans cette diversité des interprétations auxquelles la multiplicité des situations les confronte, Camille Figuereo, Charlotte Filou, Baptiste Gilliéron, Dominique Gubser, François Nadin et Brigitte Rosset sont aidés par une équipe de costumiers, accessoiristes, coiffeurs, perruquiers et maquilleurs pléthorique. Chaque personnage est campé avec ce presque « too much » rocambolesque qui tire vers la farce, en forçant les traits au bénéfice d’un comique de situation qu’appelle le texte dans ses moments critiques. Il faut accorder une mention spéciale à l’ingéniosité de la scénographie signée par Rudy Sabounghi. En toile de fond, les trente-six décors, aquarelles réalistes empruntant au style de la BD, peints par Lola Sacier, défilent pour servir de cadre à la succession des scènes montées comme des sketches. Le rire salvateur – cathartique – est au rendez-vous, relié aux réactions du public qui, de bout en bout, ne boude pas son plaisir.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens