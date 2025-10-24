La compagnie basque Kulunka Teatro reprend son premier spectacle créé en 2010, multi-primé, qui a connu une immense tournée. Un théâtre de masques poignant, sans parole, d’une magnifique puissance expressive.

Dans leur petit salon, André tape à la machine, Dorine joue du violoncelle. Leurs gestes sont devenus habitudes, aux confins du silence. Quand la maladie d’Alzheimer s’immisce dans les têtes, la mémoire se fissure, et commence alors une autre histoire : celle du souvenir qui se bat pour ne pas s’effacer, celle d’un présent troué. En mêlant poésie, pantomime et une expressivité saisissante, le Kulunka Teatro raconte la vie d’un couple face à une épreuve infiniment troublante, un couple qui, malgré tout, parvient à tisser des liens autres, à continuer à s’aimer. Sans parole, avec deux protagonistes affublés de masques, tout passe par le corps, les gestes précis qui disent beaucoup. André y Dorine touche au cœur par sa pudeur, sa beauté fragile, son regard empli de tendresse posé sur la finitude.

Agnès Santi