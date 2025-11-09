Dirigés par Emmanuel Noblet, Marie-Sophie Ferdane et Olivier Marguerit disent et chantent Barbara, dans un spectacle confondant de justesse, de beauté, d’intelligence et d’émotion. Un bijou !

Il y a d’abord eu, à l’hiver 2017, une exposition à la Philharmonie, pour raconter l’artiste et la femme sous le masque de l’icône. A cette occasion, Clémentine Deroudille, sa commissaire, a retranscrit toutes les interviewes de Barbara conservées dans les archives de l’INA, et eu accès à une correspondance inédite avec un de ses amants. Elle en a fait un montage avec Arnaud Cathrine, qui a été lu à la Maison de la Poésie et au 104 par Marie-Sophie Ferdane. La comédienne a voulu poursuivre l’aventure. La voici sur scène, avec Olivier Marguerit au piano. Emmanuel Noblet les met en scène avec une subtile élégance, et Olivier Oudiou les habille de ses lumières délicates. Pour le reste, ni boa ni rose, ni fauteuil à bascule ni piano à queue : une femme en vert qui dit et chante, murmure et gronde, tout en colère et en tendresse, une comédienne qui se fout des superstitions autant que de la componction, en amoureuse vivante plutôt qu’en vestale d’un temple pour thuriféraires neurasthéniques, drôle, délicate, volcanique et sensuelle. Marie-Sophie Ferdane ne singe pas Barbara, ce qui serait grotesque : elle est une mouette, elle est une véritable actrice, elle joue avec bonheur, avec exaltation, la scène l’enivre et elle est éblouissante !

Chapeau bas !

Avec sa blondeur indomptable, les larmes aux paupières et le rire en coin, elle chante et elle dit les hommes de Barbara ; elle navigue entre le « je ne sais quoi » de Madame Arthur et L’Eau à la bouche de Gainsbourg et l’orfèvre Alain Goraguer. Olivier Marguerit, autre orfèvre, cisèle la musique qui habille le spectacle et chante comme Barbara recommandait qu’on aime, du bout des lèvres, puisqu’on entend très bien du bout du cœur ! Dans ce délicat équilibre, se tient le miracle d’une apparition qui n’est pas une réincarnation. Pas de mausolée pour Barbara : mourir n’est rien tant que durent l’amour, la joie, le rire et l’envie, la furieuse envie de vouloir chanter. Marie-Sophie Ferdane évoque Monsieur Victor et le désir de n’être à personne pour être à tous et surtout à soi, dans la fragilité cristalline de la scène. Elle est ce désir palpitant, ce don absolu et total, cette indécente oblation qui se retient de l’égarement pythique par une maîtrise sidérante de son jeu, de son corps et de sa voix. En reprenant les paroles de Barbara, elle les fait siennes, et comme Barbara de ses chansons, les fait nôtres. Elle parle du métier et de ses impedimenta ; elle évoque ses combats et salue la fragile et belle jeunesse qui se presse à ses concerts ; elle rappelle l’Ecluse, Bobino et les tournées ; elle ouvre la fenêtre pour regarder le soir qui se penche, et l’on croit voir surgir le voilier qui balance, ou le bleu, le gris et le mauve de la nuit sur Vienne. Avec ce spectacle, Emmanuel Noblet, Marie-Sophie Ferdane et Olivier Marguerit ne se contentent pas de faire le portrait de la femme qui chante : ils disent les exigences, les fragilités et la sublime beauté de leur métier. Rares sont les artistes aussi évidents et les spectacles aussi bouleversants !

Catherine Robert