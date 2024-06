L’artiste queer montréalais Michael Martini aime à mêler fiction et réalité, texte et vidéo dans des performances interrogeant identité de genre et sexualité. Voilà ce qui nous attend avec Et si Hansel avait consenti d’être cuit vivant ?

Théâtres, galeries ou encore cabarets… Pour les performances qu’il crée pour la plupart à Montréal, Michael Martini n’a pas de lieu fixe. Il s’installe là où ses formes et ses propos ont le plus de chance de faire sens, de se déployer pleinement. Cette fluidité géographique va de pair avec une recherche sur le genre et la sexualité, qui eux aussi dans son travail s’affranchissent des frontières traditionnelles. Exit la vieille pensée binaire qui sépare les êtres entre hommes et femmes ! Et loin de nous aussi la vieille pudeur qui entoure le sujet : le temps est venu de formuler enfin à voix haute les questions que tout le monde se pose. Dans Et si Hansel avait consenti d’être cuit vivant ?, c’est celle-ci : « Au-delà de la quête de plaisir, qu’en est-il des actes d’intimité auxquels on peut consentir qui sont générés par l’appât du gain ou de la curiosité ? ». Mêlant comme à son habitude texte et vidéo, fiction et autobiographie, Michael Martini répond à travers un dialogue… avec son propre four. Avec pour invitées des histoires perverses qu’il partage à la manière de contes.

Anaïs Heluin