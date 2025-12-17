La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°338
décembre 2025
Théâtre - Agenda

« Ressac » ouvre la première édition de « L’envolée » aux amandiers

©Gabriel Gozlan-Hagendorf et Pierre Thomas Jourdan, co-metteurs en scène de Ressac aux Amandiers CR : Géraldine Aresteanu
Gabriel Gozlan-Hagendorf et Pierre Thomas Jourdan, co-metteurs en scène de Ressac aux Amandiers CR : Géraldine Aresteanu

Théâtre Nanterre Amandiers / Texte et mise en scène de Gabriel Gozlan-Hagendorf / co-mise en scène de Pierre-Thomas Jourdan

Publié le 17 décembre 2025 - N° 339

À Calais, candidates et candidats à la traversée de la Manche partent et repartent comme le Ressac. Un premier spectacle né d’un dispositif des Amandiers consacré à la jeune création.

Et c’est parti pour « L’envolée », première édition d’un dispositif consacré à la jeune création, dans le tout neuf théâtre Nanterre-Amandiers. 6 premiers spectacles dont 4 créations y seront programmés de janvier à mai. Premier oiseau à prendre son envol, Gabriel Gozlan-Hagendorf, un ex de la Belle Troupe abritée ici encore l’année dernière, qui est allé offrir en 2022 son esprit de solidarité à l’association Utopia 56, qui prête assistance aux exilés à Calais. Ressac en est né, qui présente l’histoire de Camille, double autofictionnel du jeune homme, assistant à la confrontation entre Amna, qui tente de franchir la mer, et un policier français qui obéit froidement aux consignes, tandis que se dessine dans cette histoire le retour d’un sombre passé familial.

Eric Demey

A propos de l'événement

Ressac
du mercredi 7 janvier 2026 au samedi 17 janvier 2026
Théâtre Nanterre Amandiers
Théâtre Nanterre Amandiers, 7 Avenue Pablo Picasso 92000 Nanterre.

à 20h, samedi à 18h, dimanche à 15h, relâche le lundi. Tel : 06 07 14 81 40.

