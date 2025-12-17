À Calais, candidates et candidats à la traversée de la Manche partent et repartent comme le Ressac. Un premier spectacle né d’un dispositif des Amandiers consacré à la jeune création.

Et c’est parti pour « L’envolée », première édition d’un dispositif consacré à la jeune création, dans le tout neuf théâtre Nanterre-Amandiers. 6 premiers spectacles dont 4 créations y seront programmés de janvier à mai. Premier oiseau à prendre son envol, Gabriel Gozlan-Hagendorf, un ex de la Belle Troupe abritée ici encore l’année dernière, qui est allé offrir en 2022 son esprit de solidarité à l’association Utopia 56, qui prête assistance aux exilés à Calais. Ressac en est né, qui présente l’histoire de Camille, double autofictionnel du jeune homme, assistant à la confrontation entre Amna, qui tente de franchir la mer, et un policier français qui obéit froidement aux consignes, tandis que se dessine dans cette histoire le retour d’un sombre passé familial.

Eric Demey