Présenté en novembre dernier à Théâtre Ouvert, lors du Festival FOCUS #11, Ix : variations revient éclairer, depuis l’enfance et l’adolescence, l’existence d’un personnage intersexe qui doit se construire au sein de notre société queerphobe. Incarnée par l’interprète non-binaire Sacha Starck, la partition textuelle hétéroclite écrite par le jeune auteur Marcos Caramés-Blanco fait feu de tout bois pour mettre à mal les cadres de la norme.

Tout commence par un texte liminaire, intitulé 000_Born this way, qui rend compte de l’accouchement de la mère de Ix (prononcer « ixe »), protagoniste central de Ix : variations que l’on suit, sur le plateau de Théâtre Ouvert, de sa naissance jusqu’à ses 17 ans. Puis Sacha Starck, unique interprète de la galerie de personnages qui peuplent ce seul-en-scène aux inspirations pop hétéroclites, se lance dans la face A de cette proposition théâtrale structurée comme un album de musique. 001 Destin. 002 Angel. 003 Sometimes I Feel Like a Motherless Child… Peu après, la septième piste (007 Jour 1) initie ce qui fait figure de face B et la treizième (013 I Hate This Part) ce qui fait figure de face C. Passent de la sorte — de texte en texte, de piste en piste, d’année en année — les différentes étapes d’une enfance et d’une adolescence pas tout à fait comme les autres. Un enfant non-binaire grandit et s’affirme devant nous. Tout d’abord définit par le regard normatif de la société qui le toise, puis par le champ intime de ses propres sentiments et réflexions, s’ouvre à nous l’avancée tortueuse d’un destin pavé de stéréotypes à déconstruire.

Des stéréotypes à déconstruire

Le sujet pourrait donner lieu à un spectacle sentimental, baigné de bons sentiments. Il n’en est rien. Marcos Caramés-Blanco — qui a écrit Ix : variations pour Sacha Starck (les deux artistes, cofondateurs de la Compagnie Continuum, cosignent la mise en scène) — donne au contraire un coup de pied dans la fourmilière de notre monde cadrant et discriminant. Le geste commun du jeune auteur et de son complice interprète est encore un peu vert. Il manque par endroits d’assurance, mais existe pleinement, jusque dans ses faiblesses. Du stand-up au drag show, de l’effusion introspective à la constitution d’une mémoire répertoriant des faits de violence perpétués, depuis des siècles, à l’encontre de la communauté queer, Ix : variations compile, colle, juxtapose. Quelquefois avec rage, bien plus souvent avec verve et humour. Révélant une multitude de perspectives, ce patchwork tout feu tout flamme ne se dilue jamais dans l’apparente ivresse qui s’en dégage. Marcos Caramés-Blanco et Sacha Starck tiennent le cap d’une histoire et d’un propos qui glissent de l’intime vers le politique, à la recherche — pour reprendre les mots de l’auteur — « d’un élan utopique d’affranchissement ».

Manuel Piolat Soleymat