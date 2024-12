Médéric Collignon présente « Arsis Thesis »

L’incontrôlable trompettiste Médéric Collignon dévoile sur scène sa bouillonnante dernière production qui met en exergue trois saxophonistes, et pas des moindres !

Voici que Médéric Collignon, trublion du jazz, empêcheur de swinguer en rond, allumé de première bourre du cornet, revient au-devant de la scène à la faveur de la parution d’un album longtemps attendu. Dans cet « Arsis Thesis », ce musicien dont on ne sait, tel un personnage de BD, s’il est fou ou s’il fait le fou dans sa musique, prend parfois sévèrement la tangente. « Médo » opère une sorte de synthèse de trois décennies d’expérimentation sonore, embarquant dans son odyssée trois saxophonistes chevronnés qui ne craignent pas de se fondre dans ses laves de sonorités électriques et timbrées (aux deux sens du termes) dans le lointain sillage du Miles Davis électrique : Géraldine Laurent, Christophe Monniot et Pierrick Pedron sont annoncés pour la première scénique de cet étrange objet sonore aux Lilas.

Vincent Bessières