Hugh Coltman chante son “Good Grief”, entre noirceur et résilience

À la croisée des genres, le chanteur anglais Hugh Coltman présente le répertoire de son nouvel album, entre noirceur et résilience.

Sorti à la fin de l’été, « Good Grief » est le nouvel opus du dandy anglais Hugh Coltman. Pas vraiment chanteur de jazz, pas pour autant rockeur, Coltman a pour charme cette capacité à mêler des accents de crooner au timbre éraillé de sa voix. Dans ce nouveau répertoire, il assume une certaine noirceur, revendiquant une part de drame et de deuil, dans un registre poisseux et écorché teinté par les guitares de Matthis Pascaud, qui habille les chansons de riffs que l’on penserait venus de Nashville ou La Nouvelle-Orléans (l’ombre de Dr. John, à qui Coltman a rendu hommage par le passé, plane en partie sur cet opus). Cet album qui n’est pas exempt de références autobiographiques, de doutes et d’interrogations sur soi, Coltman le transpose sur scène, naturellement accompagné par ceux avec qui il l’a enregistré.

Vincent Bessières