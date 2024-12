Double plateau avec Who Parked The Car et Frisbee Shop, deux jeunes combos de la scène parisienne branchés à l’énergie afro-américaine.

Pour commencer Who Parked The Car, un octette qui brasse nu soul et bon vieux jazz, funk et électro. Sur leur CV, le fait d’avoir gagné le « Made In New York Jazz Competition » décerné par les légendes du jazz fusion Mike Stern, Lenny White, et Randy Brecker, atteste des orientations de ces musiciens qui ont prévu une tournée à New York en mai 2025. Et pour poursuivre, Frisbee Shop, soit cinq Parisiens dont la voix de Zawadi Tissières qui puisent aussi bien aux sources du hip-hop que de la house, du funk et de la soul et même du dub. Leurs modèles revendiqués : Tyler, The Creator et Robert Glasper, Anderson .Paak et Ghost Note. De quoi faire dresser l’oreille aux plus aventureux.

Jacques Denis