Ludivine Issambourg “Above the Laws”

La flûtiste Ludivine Issambourg continue son exploration des musiques qui groovent en mode seventies.

En 2020, Ludivine Issambourg publiait « Outlaws », un album dans lequel elle rendait hommage à l’une de ses influences majeures, Hubert Laws, flûtiste américain qui a joué avec tout le Gotha de la musique américaine. Quatre ans plus tard, la voici qui publie « Above the Laws », nouvel opus qui lorgne vers les années 1970, le temps du groove, le son de labels comme CTI, et les aventures funky-planantes de Herbie Hancock auxquelles Laws et quelques autres prirent part. Enregistré avec la fine fleur du groove parisien, réalisé par Laurent de Wilde (qui a savamment dosé les couleurs de claviers vintage) et ponctué de featurings bien sentis, l’album est un petit plaisir à se mettre dans l’oreille en mode décontracté. Le concert devrait suivre le même sillon, d’autant que le légendaire Brian Jackson (complice historique de Gil Scott-Heron) est annoncé comme étant de la partie !

Vincent Bessières