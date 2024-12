« Les Furtifs » d’Alain Damasio

Les mots vibrent et les notes résonnent pour donner vie aux visionnaires pensées d’Alain Damasio, en compagnie de Laëtitia Pitz et Xavier Charles.

À partir de son dystopique roman, Alain Damasio a convié Laëtitia Pitz et Xavier Charles, respectivement à la mise en scène et à la direction musicale, pour créer un oratorio qui soit un écho autrement vibrant à ses écrits. Neuf musiciens dont un quatuor à cordes et quatre récitants sont ainsi en scène, histoire de retranscrire cette chronique qui pour s’écrire au futur n’en demeure pas moins une réflexion sur les temps présents. À la clef, les mots s’enchaînent à la partition, projetant une vision d’un monde où les enjeux visent à nous libérer de nos chaînes grâce aux furtifs, « ces êtres de chair et de sons, aux facultés inouïes de métamorphoses, qui nous ouvrent la possibilité précieuse, à nous autres humains, de renouer avec le vivant. »

Jacques Denis