Le passionnant saxophoniste Immanuel Wilkins

C’est peu dire que le saxophoniste Immanuel Wilkins est à tout juste vingt-sept ans l’un des musiciens les plus passionnants dans la tradition du jazz.

Cet automne, son troisième album sur Blue Note a confirmé tout ce qu’on espérait au vu de ses deux précédents recueils, déjà salués par le public comme la critique. Blues Blood, en référence aux mots dits par Daniel Hamm, un des Harlem Six passés à tabac en 1964 par des gardiens de prison, prend les atours d’un oratorio post-moderne avec au centre des enjeux la question du peuple blues. Le natif du South Side de Chicago y produit une synthèse de tous les courants du jazz, du plus abstrait au plus classique, pour construire une œuvre on ne peut plus originale qui investit la mémoire des origines et incite à des lendemains qui swinguent autrement. Tout ce qui sera à l’œuvre sur la scène du New Morning, où Immanuel Wilkins viendra avec un sérieux trio à ses côtés, à l’image du prodigieux pianiste Micah Thomas.

Jacques Denis