MC Solaar et Youssoupha à la Philharmonie de Paris

Rappeurs français cultivés, MC Solaar et Youssoupha se rencontreront pour un concert inédit. Soutenus par dix musiciens, ils revisiteront leurs titres emblématiques en croisant hip-hop, soul et jazz.

Aujourd’hui Claude M’Barali dit MC Solaar est inscrit dans les manuels scolaires pour enseigner aux lycéens les finesses de l’allitération et de la métaphore. Pionnier du rap français dès les années 90, sa diction immédiatement identifiable s’harmonise à des inventions littéraires inspirées. Mettant sa culture à la portée de tous, MC Solaar a marqué l’histoire du rap par « Qui sème le vent récolte le tempo » et « Prose Combat », albums merveilleusement produits par Jimmy Jay, Zdar et Boom Bass. Son jeune héritier, Youssoupha, est apparu, quant à lui, dans les années 2000. Incisif, il développe une conscience politique engagée et se livre dans des textes plus introspectifs. En comptant sept albums à son actif, Youssoupha est l’une des références incontournables du rap hexagonal. Accompagnés de dix musiciens, les deux artistes, qui s’apprécient, réinventeront ensemble leurs répertoires fertiles, entre hip-hop, soul et jazz, pour un concert spécial dans la veine de The Roots ou Jazzmatazz.

Philippe Deneuve