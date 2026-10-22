Delfayo Marsalis et Eric Alexander au Sunset

Avec le tromboniste Delfayo Marsalis et le saxophoniste Eric Alexander, ce quintet bourré d’énergie promet un périple dans les contrées du jazz, à toutes les époques, invitant son public à une fête endiablée.

Le tromboniste Delfayo Marsalis est le rejeton d’une famille illustre du jazz dont le papa fut Ellis et les frères Winton et Brandford. Son quintet agrège la forme brute du blues avec la distinction des grands classiques américains, tandis que certaines compositions originales amènent une couleur moderne. Accompagné du saxophoniste virtuose Eric Alexander, de Renato Chicco au piano, Glen Fisher à la basse et Joris Dudli à la batterie, Delfayo Marsalis promène son public dans les quartiers de La Nouvelle-Orléans, le fait entrer dans les clubs de blues de Chicago et lui fait visiter les mythiques salles de bal de Harlem. Du jazz classique au be-bop, sans oublier la fusion des Jazz Crusaders, le Delfayo Marsalis Quintet nous transmet une énergie contagieuse.

Philippe Deneuve