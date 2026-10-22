Tyreek McDole présente « Chroma »

Retour en scène du prodige Tyreek McDole, qui élargit encore sa palette avec un disque aux entournures de classique.

Open Up Your Senses, son premier album chez Artwork Records, fut salué par une presse unanime, rappelant les swinguantes vocalises d’Eddie Jefferson et les nuances feulées de Johnny Hartman, mais aussi les inflexions autrement spirituelles d’Andy Bey. Le voilà de retour avec Chroma, un disque qui ouvre encore plus la focale, n’hésitant pas d’emblée à intégrer un drôle de dialogue. Produit avec classe par le trompettiste Theo Croker, il y intègre des thèmes originaux et des reprises de toutes époques et styles : Kendrick Lamar comme Nina Simone, Richie Havens comme Outkast. Soit une idée contemporaine de ce que d’autres désignèrent par Great Black Music, un ensemble idiomatique au-delà d’une catégorisation par trop contraignante, sans pour autant oublier le savoir-faire spécifique du jazz. D’où le titre que l’on peut entendre comme une invitation à élargir la palette chromatique de cette musique.

Jacques Denis