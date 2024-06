Commande d’écriture du metteur en scène Maxence Gaillard à l’auteur Stéphane Landowski, Lumière ! revient sur la bataille scientifique et technologique que se menèrent, à la fin du XIXème siècle, Thomas Edison, George Westinghouse et Nikola Tesla pour éclairer le monde.

« Lumière ! est bien plus qu’une pièce historique et scientifique. Évidemment, le point de départ est la guerre des courants, le génie créatif d’hommes et de femmes — les Edison, les Westinghouse et un certain Tesla — qui ont fait basculer l’histoire, de l’ombre à la lumière, en éclairant le monde. Mais Stéphane Landowski, dans cette grande histoire, a su recréer la petite histoire, celle chargée de souffle, de chair et de rêve. Derrière une apparente gravité, la pièce est avant tout une aventure humaine qui trouve, dans la complexité des personnages et leurs interactions, une grande légèreté et souvent une étonnante drôlerie. Pour autant, ce texte est aussi et surtout une interrogation. Le progrès, oui, mais à quel prix ? Cette question, qui s’est posée alors, résonne plus que jamais aujourd’hui. Car ceux qui font le progrès s’égarent parfois dans des sentiments très humains, égotiques, au point de transformer une énergie créatrice en énergie destructrice.

De l’ombre à la lumière

En créant ce spectacle, mon objectif a été de mettre littéralement l’ampoule au cœur de la scénographie. Georges Vauraz, avec qui j’ai travaillé, m’a pris au mot et a imaginé un décor fait d’ampoules. Tout en transparence, il a conçu un dispositif qui permet de sublimer le travail de création lumineuse de Denis Koransky, où chaque tableau est un objet artistique à part entière (ndlr, le son est de Romain Trouillet, les costumes de Virginie Houdinière). Lumière ! traite d’un enjeu qui dépasse chacun des personnages : ce moment où un éclair de génie change l’histoire de l’humanité. Ce spectacle nous ramène, en même temps, à des enjeux d’ego, d’amour, d’amitié. C’est cette complexité des sentiments qui m’a intéressé dans mon travail de mise en scène. Avec un objet scénographique qui nous transporte de l’ombre à la lumière… Et inversement. »

Propos recueillis par Manuel Piolat Soleymat