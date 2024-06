Anne-Marie Lazarini construit une représentation théâtrale fine, drôle et brillante autour de L’Os à Moelle de Pierre Dac, « organe officiel des loufoques » publié chaque semaine du 13 mai 1938 au 7 juin 1940. Une partition délicieusement revigorante, à ne pas manquer.

Comme cette vague loufoque est revigorante ! L’intelligence et l’humour de Pierre Dac, qu’Anne-Marie Lazarini et les siens font entendre avec un savoir-faire subtil pétri de tendresse et d’admiration, nous réconfortent et nous réjouissent. Pierre Dac : si le nom est très connu, sa voix, sa parole, ses écrits si absurdes et si drôles le sont moins. Voilà pourquoi ce spectacle est l’un de ceux que l’on est heureux de conseiller à ses amis, d’autant qu’ici les mots vivent, se répondent, circulent et résonnent en une partition au rythme alerte, jouant de fins contrastes, oscillant entre l’absurde – ah les recettes de Tante Abri ! – et l’humour. Un humour affûté qui résiste à l’ignominie en se parant d’une joyeuse élégance, malgré le désespoir qui a étreint « le roi des loufoques ». Avec ses quatre pages d’un classicisme des plus sérieux, riches de ses éditos, ses reportages, ses petites annonces, sa rubrique culinaire, ses conseils pratiques, maximes et autres pensées, L’Os à Moelle obtint dès sa publication le 13 mai 1938 un succès considérable. Son dernier numéro, paru sur deux pages le 7 juin 1940, précéda d’une semaine l’entrée des Allemands dans Paris. Contraint à la fuite, en tant que juif et accusateur du régime, Pierre Dac ne peut que constater : « Il est bien connu que l’os à moelle se décompose au contact du vert de gris ». Rappelons qu’ensuite il fut l’une des voix de Radio Londres en guerre contre Pétain, Hitler et tous les collabos, dont Philippe Henriot, secrétaire d’État à l’Information et à la Propagande très actif sur Radio Paris.

Une voix résistante d’une classe folle

Sobre, efficace, structurée par le déploiement des unes du journal, la scénographie accompagne avec délicatesse l’écoute de cette voix résistante, adepte d’un délicieux non-sens mais aussi ancrée dans la réalité de l’époque. Afin de révéler davantage la portée civique et politique des mots, de laisser voir malgré des sommets de dérision le naufrage d’une humanité qui s’enfonce dans l’abîme, Anne-Marie Lazarini glisse judicieusement quelques rappels historiques, aussitôt suivis de chansons. Ici c’est le sourire qui prime, malgré les alarmes. Un sourire d’une classe folle, qui résonne comme une autodéfense courageuse et lumineuse alors que prospère massivement le régime collaborationniste et autoritaire de Pétain. Signe particulier d’Adolf Hitler : « Tend toujours la main, comme pour voir s’il pleut ». Sans oublier qu’il n’a toujours pas payé son abonnement à L’Os à Moelle… Anne-Marie Lazarini et les siens l’éclairent et le partagent brillamment, tendrement, ce sourire d’un loufoque qui s’oppose au défaitisme, aux haineux rabougris. Cédric Colas, Michel Ouimet et Emmanuelle Galabru portent la partition de manière impeccable, nette et précise. Au-delà de l’absurde délectable : « Il vaut mieux qu’il pleuve aujourd’hui plutôt qu’un jour où il fait beau. », les mots parfois font écho à notre actualité désespérante, qui aurait sans doute fort inspiré Pierre Dac. Un tel humour est un régal.

Agnès Santi