Ahmed Madani a interrogé le désir de théâtre d’un groupe de jeunes comédiens et comédiennes issus de l’École des Teintureries à Lausanne. Il met en scène leurs réponses intimes, profondes, tout en contrastes et émotions, célébrant à la fois le théâtre et notre commune humanité.

Après la vivifiante trilogie intitulée Face à leur destin, créée en lien avec des jeunes des quartiers populaires, Ahmed Madani ouvre un nouveau cycle affirmant notre commune humanité et explorant nos singularités et différences : Nous sommes vous. Volet inaugural, Entrée des artistes constitue le spectacle de sortie de la dernière promotion de l’École des Teintureries à Lausanne, qui a depuis fermé ses portes. La pièce interroge le désir de théâtre de sept jeunes comédiens et comédiennes, à la manière d’Ahmed Madani, c’est-à-dire en une sorte de maïeutique, en fouillant au creux de l’intime, profondément, sincèrement, en traquant les faux-semblants et les illusions. Comme toujours, l’humour, l’énergie et une formidable vitalité accompagnent ce dévoilement de soi cathartique, qui emmène loin dans l’enfance, parfois jusqu’à des blessures dévastatrices.

Choisir le théâtre, un besoin vital

Ils font groupe, de belle manière, ce qui n’empêche pas que chacun ou chacune exprime de manière ample et sensible sa singularité. Ils et elles ont ouvert leur cœur, leur mémoire, exprimant avec force l’idée que choisir le théâtre, c’est un besoin vital. Fondamental, le rapport à la famille structure les réponses, que celle-ci soit sans histoire ou minée par la dépression, cultivée ou inculte, riche ou pauvre… « J’ai assez de larmes en moi pour faire rire la terre entière » dit Rita. Clown ou colibri, ils et elles proposent un voyage bouleversant et réjouissant dans les zones sensibles de l’imaginaire, dans la recherche du sens. Les mots autant que les corps portent leurs réponses, avec vivacité et fluidité. Des peurs et des espoirs émergent avec vigueur. Dolo Andaloro, Aurélien Batondor, Jeanne Matthey, Rita Moreira, Côme Veber, Igaëlle Venegas et Lisa Wallinger bouleversent et réjouissent, tous expriment avec éclat, engagement et talent la promesse que recèlent l’élan généreux de la jeunesse, le désir exigeant de créer, d’être, à la rencontre du public. On leur souhaite le meilleur !

Agnès Santi