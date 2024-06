Pourquoi un homme décide-t-il de tuer son père ? Dans un dispositif simple et étonnant, Tebas Land explore l’insondable et émouvante complexité des relations père-fils.

Les relations père-fils proposent une formidable toile de fond à bien des histoires portées par le théâtre, comme le cinéma ou la littérature. Tebas Land, le pays de Thèbes, plonge au cœur de celle qu’un jeune détenu entretenait avec le père qu’il a tué (plutôt sauvagement). Histoire de parricide que le spectacle fait notamment résonner, comme son titre l’indique, avec celle d’Oedipe, mais aussi avec celle des Frères Karamazov et de Dostoïevski. Pièce écrite par un auteur uruguayen, Sergio Blanco, Tebas Land narre la rencontre entre un dramaturge et ce détenu dont il veut écrire l’histoire. Dans une cage qui figure le terrain de basket de la cour de la prison, les deux hommes apprennent à se connaître, à s’apprivoiser et à se livrer.

L’habileté remarquable des deux comédiens

Le dramaturge est aussi celui de la pièce qui se joue et le détenu l’acteur qui endosse son rôle. Dédoublement du spectacle dans son processus de création par lequel Sergio Blanco pose des questions de représentation qui viennent encore densifier le propos. À l’histoire touchante de cette rencontre se superpose ainsi la question du parricide dans l’histoire des arts tandis que les changements de plan s’effectuent dans une fluidité qui met en valeur la remarquable habileté des deux comédiens : Otto Junior et Robson Torinni. Spectacle créé en 2018 et multiprimé, Tebas Land déploie une histoire pluridimensionnelle où questions psychologiques, sociales, judiciaires et théâtrales s’entrecroisent, sur fond d’enjeux liés à l’univers carcéral, la religion et l’homosexualité. S’il faut bien tuer les pères, Tebas Land le fait avec brio et esquisse les chemins pour se construire sans eux.

Eric Demey