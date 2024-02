Matthew Bourne et son équipe débarquent au Théâtre du Châtelet au terme d’une tournée internationale, avec un fantastique Roméo et Juliette. Le chorégraphe fait pleins feux sur la jeune génération en scénographiant une institution qui la bride et refrène ses passions.

Le plateau est cerné d’un haut grillage blanc. En capitales noires trône l’imposant nom du lieu : “Verona Institute”. De cet endroit, hormis qu’il fait référence à la ville dans laquelle Shakespeare situa son intrigue, nous ne saurons rien et nous supposerons : une maison de redressement ? Un internat ? Un hôpital ? Une unique certitude : sur le plateau se dresse l’endroit de la désillusion et des difficultés auxquelles la jeunesse aujourd’hui doit faire face. La voici donc, toutes et tous vêtus de tenues blanches, entamant sur la célèbre “Danse des chevaliers” de Prokofiev (arrangée par Terry Davies) un ensemble envoûtant. Sous le regard inquisiteur d’un surveillant qui ne s’intéresse qu’aux jeunes filles, les petits soldats se cherchent du regard et se confrontent dans un ballet de pantins. Parmi eux, Juliette et Roméo. Lorsque l’effroyable surveillant tourne le dos, le bal instantanément se réchauffe des relations sensuelles et de la « perversion » des jeunes, donnant à voir un ensemble jouissif où les injonctions n’existent plus. Dans Romeo + Juliet, ce n’est pas une guerre de clan qui sépare un couple, mais « l’Institution » – qui prendra bien la signification que l’on souhaite – qui divise une génération désenchantée.

Une pantomime efficace et une belle danse d’ensemble

C’est très répétitif mais captivant. Les coups partent. L’amour progresse. Car si Matthew Bourne s’autorise une large relecture de la pièce en lui donnant ce cadre inédit, il n’oublie pas la passion que, même esseulée par la société, la jeunesse recherche à tout prix. Et dans le jeu des émotions, les interprètes sont très bons : la pantomime se joue sans excès, et les rôles s’incarnent avec brio. Dans ce Roméo et Juliette se déploie un parfait équilibre entre sublime artistique et suggestion du réel dont le public décidera de la teneur à sa guise. Que nous disent-ils au fond ? Que la répression abusive ne les arrêtera pas ? Que l’amour les sauvera ? Les danseurs et danseuses de Matthew Bourne sont d’une détermination inéluctable, dépourvus de naïveté. Ils et elles sont formidables, et le Théâtre du Châtelet est l’endroit parfait pour accueillir cette troupe qui, n’en doutons pas, chamboulera définitivement l’image de cette tragédie du XVIème siècle.

Louise Chevillard