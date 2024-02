Entre installation, chorégraphie et expédition circassienne, le solo de Benoît Canteteau tient sa promesse d’un monde en équilibre fragile et poétique jusqu’à la dernière minute.

C’est un environnement de pierre et de bois qui dessine la présence de cet homme, mi-sioux, mi-alpiniste. Un environnement surprenant qui sait, de son immobilité, révéler une matière vivante, et même espiègle. Au cœur du dispositif, s’affaire donc un homme qui compose et recompose les éléments selon un projet qu’il semble être le seul à saisir. Monter, marcher, gravir, sauter, porter… son répertoire de gestes exprime la simplicité d’une exploration de ce petit espace peuplé de monticules, où chaque équilibre, même à quelques centimètres du sol, devient un défi à contempler. Benoît Canteteau réalise dans ce solo la juste exposition de son être, à l’aune d’un parcours déployé entre cirque et danse, formé au jonglage, à l’acrobatie et auprès de nombreux chorégraphes. Le travail sur l’objet et les croisements avec les arts visuels, qui fondent sa démarche au sein du groupe Fluo, se déploient également tout en finesse dans cette proposition pour le jeune public.

Vers un dévoilement plastique

Ici, son personnage parvient à nous tenir en haleine, quand on décèle ensuite l’enjeu de sa présence. D’explorateur, il devient bâtisseur, et chaque élément manipulé au hasard semble prendre sa place dans un puzzle éloquent. Le voilà qui manipule avec virtuosité un habile système de cordes et de mousquetons, y adjoint des bâtons de bois, des pierres, voyage dans une architecture qu’il modèle à partir d’éléments mis en équilibre très précaire. Tout à sa tâche, il parvient à alterner, dans la même concentration, des moments d’extrême précision avec des images de Chevalier de la Table Ronde, de Guillaume Tell ou de super-héros. Le final à la Calder achève de nous dévoiler ses surprises, et montre que patience et persévérance peuvent devenir de belles matières à contempler avec des yeux d’enfants.

Nathalie Yokel