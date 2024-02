Créé en juin dernier à la Seine Musicale, le dernier projet de Mourad Merzouki donne corps à l’une des plus célèbres partitions du répertoire classique. Il collabore pour cela avec le Concert de la Loge, dirigé par Julien Chauvin.

Après s’être frotté à la viole de gambe dans sa dernière création, Phénix, Mourad Merzouki, directeur artistique de Pôle en Scène, se confronte au monument ultraconnu de Vivaldi : les Quatre Saisons. Tous ensemble au plateau, l’orchestre et les danseurs (de Pôle en scène et de l’école bordelaise Adage) composent une matière pluridisciplinaire et harmonieuse. Une création issue d’un travail “sans préjugé” pour agréger les arts et sublimer l’ensemble des artistes, qui reconsidère une partition dont on peut, à force, se lasser. « On avait envie de montrer que cette musique vit vraiment encore de nos jours » indique Julien Chauvin. Une belle promesse.

Louise Chevillard