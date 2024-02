Au CND, Hervé Robbe présente un trio de pièces

Dans le cadre d’un portrait que le CN D comme Chaillot lui consacrent, Hervé Robbe présente un trio de pièces intitulé In Extenso, Danses en Nouvelles…

Entre 2018 et 2020, Hervé Robbe crée une série d’épisodes chorégraphiques dont les différentes combinaisons forment divers programmes. Chaillot nous invite en ce mois de mars à découvrir l’une d’entre elles, composée d’un duo, d’un quatuor et d’une pièce pour seize interprètes. Dans Danse de 4 deux femmes et deux hommes s’inspirent du krump pour mieux exprimer leur envie d’en découdre. Danse de 16 constitue une distorsion de la première pièce, dans laquelle l’errance devient cheminement et le carré ellipse. DEERS enfin, le seul duo dans un lieu chargé de récits de corps, réitère et déploie ses circonvolutions.

Delphine Baffour