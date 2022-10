The Silence, seul en scène puissant interprété par Stanislas Nordey, écrit et mis en scène par Falk Richter

Le silence – celui qui mine les existences, les couples, les familles et les sociétés même – est au cœur d’un seul en scène puissant, intime et politique, écrit par Falk Richter et interprété par Stanislas Nordey.

« Dans ma famille, on n’a jamais parlé de… » Le spectacle de Falk Richter porté seul en scène par Stanislas Nordey débute sur une anaphore que chacun pourrait reprendre en chœur et alimenter de sa propre expérience. Lieu des secrets, tabous et autres non-dits, la famille déborde de ces silences que le spectacle s’attache à débusquer. Ici, ceux de la famille de l’auteur allemand. D’un père à l’ancienne traumatisé par la Seconde Guerre mondiale. D’une mère qui tient avant tout à ce que ces enfants incarnent la joie de vivre. D’une homosexualité obligée de se cacher. « Dans ma famille , on parlait tout le temps, mais ces paroles n’étaient qu’un grand silence » déclare Falk Richter, dont le rôle est endossé par Stanislas Nordey. On est saisi par cette entrée en matière autobiographique et universelle à la fois. Le spectacle lance ensuite la projection de l’interview filmée de la mère de Falk Richter, la confrontation du fils et de la mère qui, face caméra, cherchent ensemble à reconstituer le passé. La mort du père, les agressions homophobes parsèment ce chemin douloureux à travers les souvenirs. Richter fabrique ainsi une sorte de thérapie familiale qui plairait à bien des psys, se dit-on. Presque impudique, extrêmement touchante, suivant l’idée que les traumatismes tus collent aux existences et les pourrissent tant qu’on ne parvient pas à les dire. Pas forcément à les résoudre, mais au moins à en parler.

Stanislas Nordey, simple et percutant

L’auteur allemand, traditionnel compagnon de route artistique du directeur du Théâtre National de Strasbourg, tente ensuite de glisser vers la fiction. Étrangement, on ne comprend pas bien pourquoi. Surgissent des considérations d’auteur sur la meilleure manière de dire les choses. Sur le silence obligé du Covid ou celui des couples qui s’accommodent tacitement de ne plus se désirer. Une histoire se développe même, d’un Richter-Nordey établissant son campement devant la maison familiale où repose le père mort, camp de base que, se transformant en trappeur du Grand Nord, il va tenter d’utiliser pour se reconstruire. Moins convaincante par moments, cette prolongation du propos glisse progressivement vers ce qui devient notre horizon à tous – celui de la catastrophe climatique, de l’extinction des espèces et des menaces sur la nôtre. Un tour politique traité d’une manière originale qui vient compléter le versant intime qu’on quitte quand même un peu frustrés. Mais Stanislas Nordey, tout du long, joue simple et percutant. Sert une écriture du même acabit. Et au final, le duo qu’on est heureux de voir ici reconstitué donne à ce Silence une puissance remarquable et une capacité à durablement nous parler.

Eric Demey