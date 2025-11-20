La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°337
novembre 2025
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Jazz / Musiques - Agenda

Le soulman raffiné Rashaan Paterson de passage à Paris pour un concert unique

Le soulman raffiné Rashaan Paterson de passage à Paris pour un concert unique - Critique sortie Jazz / Musiques Paris Le New Morning
©Rashaan Paterson, une voix de soie, cela va de soi. © DR
Rashaan Paterson, une voix de soie, cela va de soi. © DR

New Morning

Publié le 20 novembre 2025 - N° 338

S’il n’est pas le plus prolixe, le trop rare Rahsaan Patterson n’en est pas moins des plus intéressants, taillant de sa plume un répertoire qu’il sait tout particulièrement sublimé sur scène. Avis aux connaisseurs.

Né à la grande époque des Spinners et de Barry White, ce soulman contemporain de Maxwell et Erykah Badu, auteur à succès pour l’ancienne enfant prodige Brandy (« Baby »), enregistre sous son nom avec parcimonie, tout comme ses concerts sont réputés pour leur raffinement. Adepte d’une soul classique et fort d’un authentique talent de compositeur et de créateur, Rahsaan Patterson a pu aussi bien fréquenter les rythmes du funk que la ferveur du gospel, voire aborder les terres du jazz. Le voilà donc de retour au club de la rue des Petites-Ecuries, antre qui en a vu et entendu plus d’un en la manière. On peut compter sur la soie de sa voix de ténor pour réchauffer les mélomanes et amateurs qui seront sans nul doute au rendez-vous.

Jacques Denis

A propos de l'événement

Rashaan Paterson
du jeudi 11 décembre 2025 au jeudi 11 décembre 2025
Le New Morning
7 et 9, rue des Petites Ecuries, 75010 Paris.

Le 11 décembre à 20h30.

Tél. : 01 45 23 51 41.

Tous les articles Jazz / Musiques

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur le Jazz

S'inscrire à la newsletter
91000abonnés
0abonnés
44700abonnés
5233abonnés
article suivant

"Trenet en passant" réinvente les classiques de Charles Trenet
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur le Jazz / les Musiques

S'inscrire