S’il n’est pas le plus prolixe, le trop rare Rahsaan Patterson n’en est pas moins des plus intéressants, taillant de sa plume un répertoire qu’il sait tout particulièrement sublimé sur scène. Avis aux connaisseurs.

Né à la grande époque des Spinners et de Barry White, ce soulman contemporain de Maxwell et Erykah Badu, auteur à succès pour l’ancienne enfant prodige Brandy (« Baby »), enregistre sous son nom avec parcimonie, tout comme ses concerts sont réputés pour leur raffinement. Adepte d’une soul classique et fort d’un authentique talent de compositeur et de créateur, Rahsaan Patterson a pu aussi bien fréquenter les rythmes du funk que la ferveur du gospel, voire aborder les terres du jazz. Le voilà donc de retour au club de la rue des Petites-Ecuries, antre qui en a vu et entendu plus d’un en la manière. On peut compter sur la soie de sa voix de ténor pour réchauffer les mélomanes et amateurs qui seront sans nul doute au rendez-vous.

Jacques Denis