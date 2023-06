Inversion des statuts sociaux et quête de l’amour vrai, Le jeu de l’amour et du hasard est un classique de Marivaux que Frédéric Cherboeuf transpose dans notre époque.

« Le jeu de l’amour et du hasard a une portée politique et sociale ambiguë, quelque chose qui annonce la révolution à venir mais préserve l’ordre social établi. Et une grande résonance contemporaine à travers le personnage principal féminin, Silvia, qui s’affranchit du patriarcat et en sort d’une certaine manière gagnante. Pour moi, c’est plus une tragédie amoureuse qu’une comédie légère. Si Silvia prend le costume de la servante, c’est parce qu’elle a peur de la fin de l’amour, peur que son promis devienne comme tous ces hommes sinistres et violents au domicile et bonhommes en société. Quand on s’embarque dans une histoire d’amour, on pense tous à la possibilité de la fin. C’est un texte moderne et juste à la fois qui crée du clair et de l’obscur.

« Chez Marivaux, on s’embrasse avec la langue »

Quand on a construit ce spectacle, je disais aux comédiens : « nous allons travailler Marivaux avec amour mais sans respect ». Je voulais confronter la modernité des corps, des costumes, des attitudes avec la langue du XVIIIème siècle. Qu’on voie des gens qui se touchent, dansent, suent, s’embrassent. Quelqu’un a dit assez justement : « chez Marivaux, on s’embrasse avec la langue ». C’est l’une des langues les plus difficiles du répertoire, avec une telle intelligence à chaque phrase qu’on peut s’y noyer. Mais il faut que ça parle, il faut déconstruire, apprivoiser, mettre en bouche et faire descendre pour donner l’illusion du naturel. Sur le plateau, nous nous trouvons dans les préparatifs du mariage de Silvia. Dans une atmosphère de bal, de kermesse populaire, avec juke box et chansons italiennes, avec des comédiens qui ont l’âge des personnages et prennent à bras le corps leurs émotions. »

Propos recueillis par Eric Demey