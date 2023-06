Dans Grande Ourse, Luc Rodier incarne une jeune femme qui se rêve en star du rock malgré un père hostile. Dans ce seul en scène, le devenir adulte et artiste ont un air d’épopée.

Dans Grande Ourse, le comédien Luc Rodier s’appelle Zélie. Et Zélie ne rêve pas de faire sa vie dans le théâtre mais dans la musique. Dans le rock plus précisément, parce qu’elle adore David Bowie et que la batterie c’est vraiment trop bien. Cette jeune femme, pourtant, a beaucoup en commun avec l’artiste qui l’incarne. En elle, accompagné par Étienne Bianco à l’écriture et Guillaume Jacquemont à la mise en scène, il a projeté ses propres questions, survenues à l’âge de 30 ans : « Que s’est-il passé ? Suis-je là où je voulais être ? Suis-je devenu la personne que je rêvais d’être ? ». Dans les souvenirs que Zélie arrache à différentes époques de son passé, quelques réponses apparaissent. Mais surtout, avec la parole de cette artiste en herbe en butte à l’opposition de son père, c’est à une précision des questionnements qu’aboutit Grande Ourse. Parce qu’une fois grand, on grandit encore.

Anaïs Heluin