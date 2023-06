L’auteur et metteur en scène Éric Bouvron met en jeu un conflit lié au braconnage dans le pays de son enfance, une Afrique du Sud marquée par l’héritage de l’apartheid.

Est-ce un épisode de votre enfance qui a donné naissance à la pièce ?

Éric Bouvron : Lors d’un voyage en Afrique Sud, le pays de mon enfance, j’étais dans une réserve d’animaux où un rhinocéros a été tué par des braconniers. Cette année-là, environ quatre cents rhinocéros ont été tués. J’ai assisté à la douleur et au traumatisme de mes hôtes, qui ont perdu un animal qu’ils chérissaient. Au-delà de leur amour pour les animaux, ils doivent assurer le bien-être des touristes qui logent chez eux car c’est ce tourisme qui leur permet de financer la sauvegarde des animaux sauvages. En même temps j’avais envie de mieux comprendre le braconnier. Qui est-il ? Pourquoi tue-t-il des animaux ? L’incident de la tuerie de l’animal a déclenché en moi une histoire qui m’a dépassé, qui m’a permis de faire face à des réalités qu’il était temps d’exorciser. En particulier celle de moi, le blanc, qui a vécu parmi les noirs qui étaient constamment menacés. La période d’apartheid a laissé des séquelles qui restent vivaces, autant pour le noir que pour le blanc. Ils se battent pour coller les morceaux, comme pour tous les peuples qui ont vécu avec l’oppression, la colonisation, le racisme…

« L’histoire m’a permis de faire face à des réalités qu’il était temps d’exorciser. »

Voulez-vous à travers le récit aborder le vécu et les évolutions de la société sud-africaine d’aujourd’hui ?

E.B. : L’histoire aborde des thèmes universels dans le contexte perturbé de la société sud-africaine : les relations entre l’homme et l’animal, les relations intergénérationnelles, le racisme et l’écologie. J’y expose divers conflits et questionnements qui se chevauchent. La semaine dernière, une jeune spectatrice m’a posé une question intéressante : est-ce une dénonciation ou une réconciliation ?

Vous dites que votre mise en scène déploie « un théâtre à l’africaine » ? Comment cela se traduit-il ?

E.B. : Dans la lignée de mes créations précédentes, l’espace très épuré et une musique omniprésente signée par Romain Trouillet sont mes outils pour reproduire la savane africaine. Comme dit notre maître, Peter Brook, « c’est dans sa capacité de suggestion que l’art trouve sa force ». Je fais confiance au spectateur, je crée ainsi un théâtre à l’africaine comme je l’ai appris. Le comédien est au centre. La musique, le son et la lumière sont des partenaires au service du jeu d’acteur et de l’imagination du public.

Propos recueillis par Agnès Santi