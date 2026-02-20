Le Quinteto Astor Piazzola rend hommage à son fondateur.

Le tango argentin moderne est un genre en soi, inventé par Astor Piazzola qui en fut l’infatigable ambassadeur. Avec le Quinteto Astor Piazzola, il a défini un style en l’irriguant des influences de son temps.

Re-formé à l’initiative de son épouse, ce quintet permettait à Astor Piazzola d’explorer sa vision musicale du tango argentin. Le maître du bandonéon trouvait dans ce format le moyen d’exprimer pleinement ce blues singulier, le « Nuevo tango », incarné par le titre « Libertango » qui continue de marquer les mélomanes du monde entier. Si Astor Piazzola a grandi à Harlem au croisement des influences jazz, klezmer et napolitaines, il fut aussi influencé dans son écriture par Bartok, Bach et Stravinsky. Ce groupe, renouvelé, met à l’honneur la musique populaire d’Argentine avec Pablo Mainetti au bandonéon, Serdar Geldymuradov au violon, Christian Basto à la contrebasse, Mathias Felgin au piano et Armando De La Vega. Une nouvelle génération de musiciens fidèles à l’authenticité initiale, immédiatement perceptible à l’oreille.

Philippe Deneuve