La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°340
février 2026
» Téléchargez le PDF

Musiques du monde - Agenda

Le Quinteto Astor Piazzola rend hommage à son fondateur.

©Quinteto Astor Piazzolla © Mauricio Velez
Quinteto Astor Piazzolla © Mauricio Velez

La Seine musicale

Publié le 20 février 2026 - N° 341

Le tango argentin moderne est un genre en soi, inventé par Astor Piazzola qui en fut l’infatigable ambassadeur. Avec le Quinteto Astor Piazzola, il a défini un style en l’irriguant des influences de son temps.

Re-formé à l’initiative de son épouse, ce quintet permettait à Astor Piazzola d’explorer sa vision musicale du tango argentin. Le maître du bandonéon trouvait dans ce format le moyen d’exprimer pleinement ce blues singulier, le « Nuevo tango », incarné par le titre « Libertango » qui continue de marquer les mélomanes du monde entier. Si Astor Piazzola a grandi à Harlem au croisement des influences jazz, klezmer et napolitaines, il fut aussi influencé dans son écriture par Bartok, Bach et Stravinsky. Ce groupe, renouvelé, met à l’honneur la musique populaire d’Argentine avec Pablo Mainetti au bandonéon, Serdar Geldymuradov au violon, Christian Basto à la contrebasse, Mathias Felgin au piano et Armando De La Vega. Une nouvelle génération de musiciens fidèles à l’authenticité initiale, immédiatement perceptible à l’oreille.

 

Philippe Deneuve

A propos de l'événement

Quinteto Astor Piazzola
du jeudi 12 mars 2026 au jeudi 12 mars 2026
La Seine Musicale
Île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt

à 20h30. Tel : 01 74 34 54 00.  www.laseinemusicale.com

