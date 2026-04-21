Olivier Ker Ourio chante la joie pure et la liberté au Baiser Salé

Le prodigieux harmoniciste Olivier Ker Ourio, digne héritier de Toots Thielemans, s’est entouré de musiciens à son image, pour chanter la joie pure et la liberté, avec cette sérénité qui n’appartient qu’aux grands.

Après un concert inaugural rive gauche, c’est dans le délicieux écrin aux lumières tamisées du Baiser Salé que le New Quarter d’Olivier Ker Ourio jouera le répertoire de son nouveau disque, déjà repéré par la critique. Les mélodies de « Life As It Is » transporteront l’auditeur au fil de rythmes chaloupés du Brésil et de la Caraïbe, en passant par l’Océan Indien, cher au cœur d’Olivier Ker Ourio. Accompagné du pianiste Mathis Cordier, jeune promesse de 22 ans qui apporte un style créole raffiné, l’harmoniciste de grand talent sera soutenu par la fidèle section rythmique d’André Charlier et Benoît Sourisse. Cette douce « Saudade » ravira les auditeurs qui y trouveront également une énergie ensoleillée, larguant les amarres vers un voyage intérieur émouvant et sans embûches. Un univers musical réconfortant.

Philippe Deneuve