Cumbia Ya ! creuse le fertile sillon de la musique colombienne

Cumbia Ya ! réunit onze musiciennes et musiciens qui creusent le fertile sillon de la musique colombienne, pour en faire jaillir une musique de danse.

C’était il y a presque vingt ans. Le 3 mars 2007, le combo autour de la cumbia prenait place au studio de l’Ermitage pour valoriser toute la richesse des grands classiques du répertoire colombien. Depuis, ils n’ont pas cessé de continuer, toujours fidèle à ce club où en résidence régulière ils ont pu patiemment élaborer leur formule. Soit une combinaison d’esprit du jazz avec l’héritage du grand compositeur Lucho Bermúdez, pour une musique qui parvient à s’affranchir de ces tutélaires références. Au fil du temps, c’est encore et toujours sur scène que Cumbia Ya ! trouve l’espace adéquat pour proposer leur savoir-faire qui invite à danser avec tambours et clarinette. Et dieu que ça swingue !

Jacques Denis