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N°342
avril 2026
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Jazz / Musiques - Agenda

Cumbia Ya ! creuse le fertile sillon de la musique colombienne

Cumbia Ya ! creuse le fertile sillon de la musique colombienne - Critique sortie Jazz / Musiques Paris Studio de l’Ermitage
©Cumbia Ya ! Une sacrée bande qui s’inscrit dans la tradition afro-colombienne. © DR
Cumbia Ya ! Une sacrée bande qui s’inscrit dans la tradition afro-colombienne. © DR

Studio de l’Ermitage

Publié le 21 avril 2026 - N° 343

Cumbia Ya ! réunit onze musiciennes et musiciens qui creusent le fertile sillon de la musique colombienne, pour en faire jaillir une musique de danse.

C’était il y a presque vingt ans. Le 3 mars 2007, le combo autour de la cumbia prenait place au studio de l’Ermitage pour valoriser toute la richesse des grands classiques du répertoire colombien. Depuis, ils n’ont pas cessé de continuer, toujours fidèle à ce club où en résidence régulière ils ont pu patiemment élaborer leur formule. Soit une combinaison d’esprit du jazz avec l’héritage du grand compositeur Lucho Bermúdez, pour une musique qui parvient à s’affranchir de ces tutélaires références. Au fil du temps, c’est encore et toujours sur scène que Cumbia Ya ! trouve l’espace adéquat pour proposer leur savoir-faire qui invite à danser avec tambours et clarinette. Et dieu que ça swingue !

Jacques Denis

A propos de l'événement

Cumbia Ya !
du samedi 30 mai 2026 au samedi 30 mai 2026
Studio de l’Ermitage
rue de l’ermitage, 75020 Paris

à 20h30.

Tél. : 01 44 62 02 86.

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