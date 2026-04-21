Mises en scène par Etienne Saglio, les deux complices Dom La Nena et Rosemary Standley parviennent à marquer de leur singulière empreinte des airs du monde entier.

« Nous avons chacune une double culture qui nous fait nous situer à un endroit un peu périphérique, sans véritable ancrage profond, qui accentue notre côté nomade, aussi bien dans les lieux que dans les époques de la musique. » Douze ans après leurs débuts, la violoncelliste Dom La Nena et la chanteuse Rosemary Stanley persistent dans une troisième voie, où la tradition demeure une intarissable source d’innovations, avec un nouveau recueil baptisé Nuées ardentes. Soit un répertoire composé de musiques anciennes comme de chansons pop, reprise subtile du Lovecats des Cure comme relecture sensible d’Ando como hormiguita du Cubain Silvio Rodriguez. Somme toute, des versions autrement enchantées qui touchent en plein cœur de l’actualité lorsqu’elles font siennes les paroles du Perlimpinpin de Barbara. « Que c’est abominable d’avoir à choisir entre deux innocences, que c’est abominable d’avoir pour ennemi les rires de l’enfance… »

Jacques Denis