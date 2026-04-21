Deux soirs pour fêter Riccardo Del Fra, ce totémique contrebassiste transalpin qui est devenu un pilier de la scène française.

Art Farmer, Dizzy Gillespie, Lee Konitz, Barney Wilen ou encore Bob Brookmeyer, Riccardo Del Fra a fait plus qu’accompagner de grands noms du jazz, à commencer par le trompettiste enchanteur Chet Baker dont il fut un partenaire privilégié. C’est au répertoire de ce dernier qu’il consacre la soirée du 9, intitulée Three For Chet. Avec Carl-Henri Morisset au piano et Bill Petry à la trompette, il s’agira de rester dans l’état d’esprit de l’archange américain, dont on aura eu un juste aperçu en prélude avec la diffusion du documentaire de Bertrand Fèvre, Chet’s Romance, une formidable apnée au cœur de l’intime. La veille, c’est autour de compositions originales de Moving People, album référence de 2018, que le leader pédagogue se sera présenté, cette fois en quintette. À la clef, des instants chavirés qui privilégient le bon sens collectif aux banales histoires d’ego trip.

Jacques Denis