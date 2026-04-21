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avril 2026
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Jazz / Musiques - Agenda

Deux soirs pour fêter Riccardo Del Fra, le totémique contrebassiste transalpin

Deux soirs pour fêter Riccardo Del Fra, le totémique contrebassiste transalpin - Critique sortie Jazz / Musiques Paris Sunset-Sunside
©Riccardo Del Fra, un boss de la contrebasse © Roshanak@webistan
Riccardo Del Fra, un boss de la contrebasse © Roshanak@webistan

Sunset-Sunside

Publié le 21 avril 2026 - N° 343

Deux soirs pour fêter Riccardo Del Fra, ce totémique contrebassiste transalpin qui est devenu un pilier de la scène française.

Art Farmer, Dizzy Gillespie, Lee Konitz, Barney Wilen ou encore Bob Brookmeyer, Riccardo Del Fra a fait plus qu’accompagner de grands noms du jazz, à commencer par le trompettiste enchanteur Chet Baker dont il fut un partenaire privilégié. C’est au répertoire de ce dernier qu’il consacre la soirée du 9, intitulée Three For Chet. Avec Carl-Henri Morisset au piano et Bill Petry à la trompette, il s’agira de rester dans l’état d’esprit de l’archange américain, dont on aura eu un juste aperçu en prélude avec la diffusion du documentaire de Bertrand Fèvre, Chet’s Romance, une formidable apnée au cœur de l’intime. La veille, c’est autour de compositions originales de Moving People, album référence de 2018, que le leader pédagogue se sera présenté, cette fois en quintette. À la clef, des instants chavirés qui privilégient le bon sens collectif aux banales histoires d’ego trip.

Jacques Denis

A propos de l'événement

Riccardo Del Fra
du vendredi 8 mai 2026 au samedi 9 mai 2026
Sunset-Sunside
60, rue des Lombards, 75001 Paris

à 21h30.

Tél. : 01 40 26 46 60.

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