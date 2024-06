Marie Ndiaye adapte « Un pas de chat sauvage » de Marie NDiaye,

Blandine Savetier adapte avec son collaborateur Waddah Saab un texte de Marie NDiaye, Un pas de chat sauvage. Soit l’histoire d’une universitaire blanche obsédée par la chanteuse d’origine cubaine Maria Martinez.

Réponse à une commande du Musée d’Orsay pour l’exposition de 2019 « Le Modèle noir – de Géricault à Matisse », Un pas de chat sauvage de Marie NDiaye est construit autour de la figure d’une absente. Soit celle de la chanteuse cubaine Maria Martinez, qui vient se produire à Paris en 1850 où elle connaît une gloire éphémère mais aussi le racisme ordinaire de l’époque avant de disparaître sans laisser beaucoup de traces. Blandine Savetier et Waddah Saab adaptent pour la scène ce texte, où une universitaire blanche tente sans y parvenir d’écrire un livre sur l’artiste, à partir de photos prises par Nadar entre 1856 et 1859 d’une certaine « Maria l’Antillaise ». Elle rencontre alors une jeune danseuse noire qui s’identifie à la danseuse d’hier, et noue avec elle une relation trouble. Interprétée par la comédienne et chanteuse Natalie Dessay et l’actrice Nancy Nkusi, accompagnées par le musicien Greg Duret, la pièce interroge selon les termes de la metteure en scène « la question du racisme, celle de la différence et de la condition noire à travers les siècles ».

Anaïs Heluin