La jeune comédienne et metteure en scène Adèle Royné crée une tragi-comédie avec cinq acteurs, Fête des mères. Accompagnée par Guillaume Vincent, cette création aux accents vaudevillesque naît sous une belle étoile.

Après deux seuls en scène, Adèle Royné, sortie il y a peu de la promotion 41 de la classe libre du cours Florent, a eu l’envie d’écrire une pièce pour plusieurs comédiens. Elle ressent le désir de troupe. Le choix de ses interprètes – Adrien Rouyard, Florence Janas, Cyril Metzger, Aubin Hernandez – est fondateur. Avec Vincent Gardet, à qui elle fait appel pour co-écrire la pièce, elle leur concocte une tragi-comédie familiale, Fête des mères. Non seulement collaborateur artistique, mais aussi producteur de la pièce avec sa Cie MidiMinuit qu’il a fondée avec la chargée de production et de diffusion Laure Duqué, le metteur en scène Guillaume Vincent y trouve rien moins que « l’humour de Woody Allen mais aussi quelque chose proche du Père Noël est une ordure, avec un côté doux amer presque mélancolique ». Autour d’une mère absente car hospitalisée, on y rencontre trois enfants qui sont à des moments charnières de leurs existences. Ode à la fratrie où les blagues font bon ménage avec la nostalgie, cette création très rythmée, vaudevillesque à souhait, parle selon Adèle Royné de « cette période étrange où l’on n’est plus censé être un enfant, même si on n’a pas tout à fait envie d’être un adulte ».

Anaïs Heluin