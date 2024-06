« Monologue fiévreux » écrit et mis en scène par Hugo Fréjabise, Débordement abat le quatrième mur pour déployer une réflexion poético-politique sur la puissance et les limites de la parole.

« De longues phrases, prononcées dans un seul souffle, essayant de suivre à toute vitesse le chemin de la pensée et la trace des souvenirs. » Voici comment Hugo Fréjabise — auteur et metteur en scène français installé à Montréal, où il a cofondé en 2019 la Compagnie Joussour Théâtre — présente son écriture. Dans Débordement, il raconte l’histoire d’une jeune femme « qui espère une rencontre digne des grandes batailles dans lesquelles parfois les liens les plus forts sont ceux que l’on partage avec son meilleur ennemi. » Interprétée par Esther Augustine, cette jeune femme convoque les figures de Don Quichotte, d’Ulysse, de Dark Angel, de Bertolt Brecht… À travers ce récit épique, elle joue avec les masques, entre en scène comme sur un ring, « invoque le joyeux bordel des gestes désespérés ».

Manuel Piolat Soleymat