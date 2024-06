« Angèle » : Le Cartoun Sardines Théâtre, entre Pagnol et Giono.

Patrick Ponce présente un tuilage entre Angèle, de Pagnol, et le roman de Giono qui l’a inspiré. Un vibrant et touchant hommage à la terre, à la vie et à l’amitié, qui « rapproche tout, tout, tout ».

À l’origine, le roman de Giono, qui raconte la honte cachée de la jeune Angèle, fille-mère déshonorée par un coquin, séquestrée avec son bébé dans la cave de la ferme familiale mais sauvée par l’amour simple et pur, la solidarité, l’amitié et le pardon. En même temps que se déploie la tragédie provençale, on assiste au tournage simulé et chorégraphié du film. Quand les acteurs ne jouent pas les scènes, ils deviennent l’équipe technique réunie par Marcel Pagnol. « Le jeu est double, la distance avec l’histoire est constante, sa lecture exponentielle est comme la vision dans un miroir sans fin. Une complicité s’installe avec le public, les acteurs révèlent ainsi le monde à la fois réel et invisible du champ et du hors champ.», dit Patrick Ponce.

Fille-mère et cinéroman

Si ce spectacle est un hommage à l’humanisme rural et fraternel de Giono et au génie cinématographique de Pagnol, il est aussi la marque de fabrique du Cartoun Sardines Théâtre qui excelle à évoquer sur scène cet art qui « berce l’imaginaire » de la compagnie. La « magie de l’instant projeté » se mêle à « la propulsion simultanée du spectateur dans l’histoire » et Patrick Ponce permet au cinéma de franchir l’écran pour se poser délicatement sur les planches. Entre un rail circulaire comme ceux des travellings de tournage et une tournette centrale évoquant les différents lieux de l’action, se déploie la mise en abyme des amours d’Angèle.

Catherine Robert