Marc Copland Quartet au Bal Blomet

Discrètement mais sûrement, Marc Copland a marqué de son empreinte l’histoire du jazz.

Au risque de répéter, on vous le réécrit : Marc Copland compte parmi les maîtres actuels des noires et ivoire. Styliste hors pair et improvisateur expert, le natif de Philadelphie qui fit ses premières armes au saxophone s’est imposé au fil d’une carrière débutée dès les années 1960 dans des formules souvent réduites (il est passé maître des solos), enregistrant aussi bien avec de tutélaires pairs qu’avec des cadets promis au meilleur. Ce sera encore le cas ce soir avec un trio (Robin Verheyen au saxophone, Stéphane Kerecki à la contrebasse et Fabrice Moreau aux baguettes), soit une équipe de partenaires à l’écoute, mais aussi susceptibles de prolonger le geste du leader, qui sait aussi se montrer un accompagnateur au service de la musique. Ce n’est pas là la moindre qualité de cet autre Copland dont la virtuosité ne dessert jamais l’à-propos du discours.

Jacques Denis