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octobre 2026
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Jazz / Musiques - Agenda

Le Quint’Up au Baiser salé : Mario Canonge, Michel Zenino et Arnaud Dolmen célèbrent le jazz caribéen

Le Quint’Up au Baiser salé : Mario Canonge, Michel Zenino et Arnaud Dolmen célèbrent le jazz caribéen - Critique sortie Jazz Paris Le Baiser Salé Jazz Club
©Le Quint'Up @ Dorlis
Le Quint'Up @ Dorlis

Le Baiser salé

Publié le 22 octobre 2026 - N° 348

Ne manquez pas le Quint’up, rencontre de grands jazzmen qui vous transportent aux Antilles dans un élan de joie et d’amitié manifestes.

Le Quint’up groove fort. Porté par les remarquables Mario Canonge et Michel Zenino, ce quintet réunit cinq musiciens rares autour d’un jazz pétri de hard bop et de rythmes caribéens chaloupés. Ici, les mélodies dansent ; là, les improvisations s’envolent et les grooves s’installent. À leurs côtés, on retrouve Arnaud Dolmen, l’un des batteurs les plus brillants de sa génération, lauréat des Victoires du Jazz, puis l’étonnant Josiah Woodson, trompettiste récompensé aux Grammy Awards ; enfin Ricardo Izquierdo, saxophoniste cubain apprécié pour l’étendue de son jeu. Mario Canonge, pianiste martiniquais, est un rythmicien doublé d’un mélodiste hors pair ; Michel Zenino un contrebassiste sûr. Cette paire, qui fait les beaux jours du Baiser salé depuis plusieurs années, a trouvé les partenaires idéaux pour sublimer sa musique.

Philippe Deneuve

A propos de l'événement

Le Quint’Up au Baiser salé
du samedi 14 novembre 2026 au samedi 14 novembre 2026
Le Baiser Salé Jazz Club
58 rue des Lombards, 75001 Paris

à 19h et 21h. Tél :  01 42 33 37 71.

www.lebaisersale.com

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