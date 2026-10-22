Le Quint’Up au Baiser salé : Mario Canonge, Michel Zenino et Arnaud Dolmen célèbrent le jazz caribéen
Le Baiser saléPublié le 22 octobre 2026 - N° 348
Ne manquez pas le Quint’up, rencontre de grands jazzmen qui vous transportent aux Antilles dans un élan de joie et d’amitié manifestes.
Le Quint’up groove fort. Porté par les remarquables Mario Canonge et Michel Zenino, ce quintet réunit cinq musiciens rares autour d’un jazz pétri de hard bop et de rythmes caribéens chaloupés. Ici, les mélodies dansent ; là, les improvisations s’envolent et les grooves s’installent. À leurs côtés, on retrouve Arnaud Dolmen, l’un des batteurs les plus brillants de sa génération, lauréat des Victoires du Jazz, puis l’étonnant Josiah Woodson, trompettiste récompensé aux Grammy Awards ; enfin Ricardo Izquierdo, saxophoniste cubain apprécié pour l’étendue de son jeu. Mario Canonge, pianiste martiniquais, est un rythmicien doublé d’un mélodiste hors pair ; Michel Zenino un contrebassiste sûr. Cette paire, qui fait les beaux jours du Baiser salé depuis plusieurs années, a trouvé les partenaires idéaux pour sublimer sa musique.
Philippe Deneuve
A propos de l'événementLe Quint’Up au Baiser salé
du samedi 14 novembre 2026 au samedi 14 novembre 2026
Le Baiser Salé Jazz Club
58 rue des Lombards, 75001 Paris
à 19h et 21h. Tél : 01 42 33 37 71.