Ce n’est pas mentir que d’écrire que le petit suisse Louis Matute est d’ores et déjà entré dans la cour des grands.

Avant de se faire un nom dans le monde des musiques ouvertes à bien des aventures, le natif de Sion s’est patiemment bâti un son. L’espace de pratique instrumentale de Genève pour commencer à l’adolescence, et puis la réputée Haute école de musique de Lausanne. C’est ainsi qu’il s’est élancé dans le monde de la musique, avec une idée certaine de ce qu’est désormais le jazz. Plusieurs disques suivront où le guitariste ouvre son champ d’investigation, affinant sa plume de compositeur, avec un sens de la mélodie bien ajustée. Toutes qualités qui se retrouvent dans son nouvel album dont on fête ici la sortie, un enregistrement qui repose sur la vivacité de l’instant mais aussi sur un minutieux travail de studio. Cette paradoxale dualité fait tout le grain si particulier de The World Is Stable Now, un titre qui s’inspire de Brave New World, le roman dystopique d’Aldous Huxley.

Jacques Denis