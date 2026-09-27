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"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°346
septembre 2026
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Classique / Opéra - Agenda / Rentrée Classique

Daniele Gatti et la Staatskapelle Dresden

Daniele Gatti et la Staatskapelle Dresden - Critique sortie Classique / Opéra Paris Philharmonie de Paris
©Le chef Daniele Gatti. © Oliver Killig
Le chef Daniele Gatti. © Oliver Killig

Philharmonie / symphonique

Publié le 27 septembre 2026 - N° 347

Daniele Gatti dirige  la Staatskapelle Dresden dans la dixième et ultime symphonie, inachevée, de Mahler.

Au concert ou au disque, les nombreuses intégrales des symphonies de Mahler s’arrêtent souvent au seul Adagio initial de la Dixième Symphonie, unique mouvement achevé (ou presque) par le compositeur à sa mort en 1911. Ce qu’aurait pu être le reste de l’œuvre est cependant bien documenté par les manuscrits de Mahler, qui vont de la simple esquisse aux fragments orchestrés, et plusieurs compositeurs et musicologues en ont proposé une version aboutie. Est-ce faire honneur au génie de Mahler ou au contraire un sacrilège ? Grand chef mahlérien, à la tête d’un orchestre qui ne l’est pas moins, Daniele Gatti a depuis longtemps tranché, s’appuyant sur la partition mise au point par Deryck Cooke dans les années 1960 et 1970. On ne peut que lui donner raison : l’esprit de Mahler est bien là.

Jean-Guillaume Lebrun

A propos de l'événement

Daniele Gatti et la Staatskapelle Dresden
du lundi 2 novembre 2026 au lundi 2 novembre 2026
Philharmonie de Paris
221 avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris

à 20h. Tél. : 01 44 84 44 84.

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