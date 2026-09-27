Daniele Gatti et la Staatskapelle Dresden

Daniele Gatti dirige la Staatskapelle Dresden dans la dixième et ultime symphonie, inachevée, de Mahler.

Au concert ou au disque, les nombreuses intégrales des symphonies de Mahler s’arrêtent souvent au seul Adagio initial de la Dixième Symphonie, unique mouvement achevé (ou presque) par le compositeur à sa mort en 1911. Ce qu’aurait pu être le reste de l’œuvre est cependant bien documenté par les manuscrits de Mahler, qui vont de la simple esquisse aux fragments orchestrés, et plusieurs compositeurs et musicologues en ont proposé une version aboutie. Est-ce faire honneur au génie de Mahler ou au contraire un sacrilège ? Grand chef mahlérien, à la tête d’un orchestre qui ne l’est pas moins, Daniele Gatti a depuis longtemps tranché, s’appuyant sur la partition mise au point par Deryck Cooke dans les années 1960 et 1970. On ne peut que lui donner raison : l’esprit de Mahler est bien là.

Jean-Guillaume Lebrun