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N°343
mai 2026
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Classique / Opéra - Agenda

« Manifeste » le festival de l’Ircam éclaire la diversité de la création

« Manifeste » le festival de l’Ircam éclaire la diversité de la création - Critique sortie Classique / Opéra Paris
©La compositrice Claudia Jane Scroccaro, invitée du festival Manifeste. © Salomé Bazin
La compositrice Claudia Jane Scroccaro, invitée du festival Manifeste. © Salomé Bazin

Paris / Île-de-France / musique contemporaine

Publié le 23 mai 2026 - N° 344

Le Festival de l’Ircam éclaire la diversité de la création, qui questionne la musique et le monde.

La création est tout sauf un acte isolé. Le concert d’ouverture l’affirme avec des œuvres récentes de Claudia Jane Scroccaro, qui retrouve dans les marges du monde d’aujourd’hui la trace de chants immémoriaux, et avec Justė Janulytė, rendant hommage à Ligeti, comme György Kurtàg – cent ans cette année ! – le faisait en 1979 envers Nono. Dialogue entre musique et lumière (Rothko Chapel de Morton Feldman), entre l’électro et la tradition d’improvisation de la musique arabe (Deena Abdelwahed) ; fado et théâtre de rue coréen revisités (Stefano Gervasoni et Unsuk Chin par l’EIC) ; vocalité sans voix et autres ambiguïtés sonores (Zeynep Toraman, Enno Poppe, Sarah Nemtsov par l’Ensemble Contrechamps) : Manifeste explore au-delà des mondes connus.

 

Jean-Guillaume Lebrun

A propos de l'événement

Manifeste
du mercredi 3 juin 2026 au samedi 27 juin 2026


Tél. : 01 44 78 12 40.

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