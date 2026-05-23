Au cœur des Pyrénées, le festival Pablo Casals déploie une stimulante programmation qui fait la part belle au violoncelle, alternant récitals, musique de chambre et symphonique, grand répertoire et pages plus rares.

Le directeur artistique, Pierre Bleuse, dirige trois concerts. Avec l’Orchestre du Festival, qu’il a refondé et qui rassemble musiciens chevronnés et futurs professionnels, il accueille Jean-Guihen Queyras (pour le Concerto de Schumann le 28 juillet) et Sol Gabetta (Concerto de Lalo le 8 août), ajoutant à chaque fois un « classique contemporain » (Ligeti, Takemitsu) et une symphonie (Beethoven, Dvořák). Il retrouvera l’Ensemble Intercontemporain (le 30 juillet) pour deux chefs-d’œuvre de notre temps (George Benjamin, Unsuk Chin) et la création d’un concerto pour violoncelle d’Arnulf Hermann avec Éric-Maria Courier, le soliste de l’ensemble. Ajoutons les récitals des violoncellistes Anastasia Kobekina, Michiaki Ueno, Kian Soltani, Pablo Ferrández – et de Jean Guihen Queyras avec le pianiste Nelson Goerner – et de nombreux concerts « Jeunes talents ».

Jean-Guillaume Lebrun