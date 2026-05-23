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Classique / Opéra - Agenda

Le Festival Pablo Casals 2026 déploie une stimulante programmation qui fait la part belle au violoncelle

Le Festival Pablo Casals 2026 déploie une stimulante programmation qui fait la part belle au violoncelle - Critique sortie Classique / Opéra Prades
©Pierre Bleuse, directeur artistique du Festival Pablo Casals. © Julia Severinsen/Carl Nielsen Festival
Pierre Bleuse, directeur artistique du Festival Pablo Casals. © Julia Severinsen/Carl Nielsen Festival

Occitanie / Prades / festival

Publié le 23 mai 2026 - N° 344

Au cœur des Pyrénées, le festival Pablo Casals déploie une stimulante programmation qui fait la part belle au violoncelle, alternant récitals, musique de chambre et symphonique, grand répertoire et pages plus rares.

Le directeur artistique, Pierre Bleuse, dirige trois concerts. Avec l’Orchestre du Festival, qu’il a refondé et qui rassemble musiciens chevronnés et futurs professionnels, il accueille Jean-Guihen Queyras (pour le Concerto de Schumann le 28 juillet) et Sol Gabetta (Concerto de Lalo le 8 août), ajoutant à chaque fois un « classique contemporain » (Ligeti, Takemitsu) et une symphonie (Beethoven, Dvořák). Il retrouvera l’Ensemble Intercontemporain (le 30 juillet) pour deux chefs-d’œuvre de notre temps (George Benjamin, Unsuk Chin) et la création d’un concerto pour violoncelle d’Arnulf Hermann avec Éric-Maria Courier, le soliste de l’ensemble. Ajoutons les récitals des violoncellistes Anastasia Kobekina, Michiaki Ueno, Kian Soltani, Pablo Ferrández – et de Jean Guihen Queyras avec le pianiste Nelson Goerner – et de nombreux concerts « Jeunes talents ».

 

Jean-Guillaume Lebrun

A propos de l'événement

Le Festival Pablo Casals 2026
du mardi 28 juillet 2026 au samedi 8 août 2026


Tél. : 04 68 96 33 07.

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