6ème édition du Festival OuVERTures

La 6ème édition du Festival réunit 12 ensembles membres de la Févis pour une trentaine de rendez-vous en itinérance, au cœur des espaces verts et du patrimoine naturel de la région Île-de-France.

OuVERTures est une manifestation musicale itinérante dans la nature, initiée en juin 2020 par dix ensembles franciliens membres de la Févis, comme une réponse solidaire face à la crise du covid. Engagé dans une dimension de proximité et de responsabilité environnementale, le festival, qui se déroule de juin à septembre, laisse champ libre aux artistes pour proposer des parcours artistiques incluant une médiation avec le public autour des œuvres jouées, mais aussi autour de l’univers professionnel des musiciens. Les 12 formations à l’affiche de l’édition 2026 couvrent l’ensemble des répertoires. Les Paladins, Pulcinella, Le Baroque Nomade, Les Épopées illustrent l’époque baroque, à partir de laquelle Les Illuminations explorent les variations jusqu’à Cage. La création contemporaine est représentée par Court-Circuit, l’éclectique TM+ et l’Ensemble Zellig qui, comme Sequenza 9.3, s’ouvre aux harmonies d’ailleurs. La musique de .chambre romantique est incarnée par La Tempesta et Le Cercle de l’harmonie, et Alla Francesca fait résonner l’héritage médiéval.

Gilles Charlassier