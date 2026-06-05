Manuel Roque et Nils Levazeux font saut commun dans « bang bang »

Multi-récompensé en 2017, le solo chorégraphié par Manuel Roque revient multiplié par deux : une intense expérience aux enjeux renouvelés, qu’il danse avec Nils Levazeux.

Lauréate des Prix de la Danse de Montréal en tant que meilleure œuvre chorégraphique mais aussi dans la catégorie interprète, bang bang a marqué l’année 2017. Véritable performance physique autour du saut, cette variation a su démontrer l’incroyable potentiel chorégraphique d’une simple figure. À la fois technique, athlétique et poétique, elle fraye avec le sport ou le ballet classique tout au long du spectacle, créant des rythmes extrêmement précis, des modulations, où finalement presque chaque pas diffère du précédent. Jamais dans la fixité, bang bang ouvre un répertoire étonnant à partir d’un simple saut. Aujourd’hui, Manuel Roque le danse avec Nils Levazeux : l’occasion de dédoubler la simplicité de l’acte, de partager l’épuisement, de relever, ensemble, le défi de la synchronicité et de l’épreuve commune.

Nathalie Yokel