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N°344
juin 2026
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Avignon / 2026 - Agenda

Manuel Roque et Nils Levazeux font saut commun dans « bang bang »

Manuel Roque et Nils Levazeux font saut commun dans « bang bang » - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. Les Hivernales CDCN
©Crédit : Julie Artacho Manuel Roque et Nils Levazeux font saut commun dans bang bang
Crédit : Julie Artacho Manuel Roque et Nils Levazeux font saut commun dans bang bang

Les Hivernales
Chorégraphie Manuel Roque

Publié le 5 juin 2026 - N° 345

Multi-récompensé en 2017, le solo chorégraphié par Manuel Roque  revient multiplié par deux : une intense expérience aux enjeux renouvelés, qu’il danse avec Nils Levazeux.

Lauréate des Prix de la Danse de Montréal en tant que meilleure œuvre chorégraphique mais aussi dans la catégorie interprète, bang bang a marqué l’année 2017. Véritable performance physique autour du saut, cette variation a su démontrer l’incroyable potentiel chorégraphique d’une simple figure. À la fois technique, athlétique et poétique, elle fraye avec le sport ou le ballet classique tout au long du spectacle, créant des rythmes extrêmement précis, des modulations, où finalement presque chaque pas diffère du précédent. Jamais dans la fixité, bang bang ouvre un répertoire étonnant à partir d’un simple saut. Aujourd’hui, Manuel Roque le danse avec Nils Levazeux : l’occasion de dédoubler la simplicité de l’acte, de partager l’épuisement, de relever, ensemble, le défi de la synchronicité et de l’épreuve commune.

 

Nathalie Yokel

A propos de l'événement

bang bang
du vendredi 10 juillet 2026 au lundi 20 juillet 2026
Avignon Off. Les Hivernales CDCN
18 rue Guillaume Puy, 84000 Avignon

à 13h20, relâche le 15 juillet. Tel : 04 90 82 33 12. Durée : 50 minutes.

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