Pour en finir avec la politesse ! Astrid Tenon et Lætitia Wolf questionnent l’éducation et ses limites pour comprendre à quoi les femmes pourraient échapper en apprenant à dire non.

Transformer « les stigmates en symboles de force, et les cicatrices en badges » : tel est le projet de Mal élevée, par lequel Astrid Tenon et Lætitia Wolf montrent « comment l’empreinte subtile mais puissante de la politesse, souvent utilisée pour limiter la voix des femmes, devient un champ de bataille pour l’autonomie et l’expression personnelle, oscillant entre respectabilité et répression dans leur quête d’identité ». Entre métaphores visuelles et récits entrecroisés « ce spectacle peint un tableau vivant des multiples façons dont les femmes laissent leurs traces dans un monde qui tente constamment de les effacer », afin de permettre à toutes de prendre conscience de la nécessité de reprendre le contrôle de leur histoire, car « on ne peut plus répondre à la violence par un sourire, par un merci ou une dérobade ».

Les liens qui libèrent

Lætitia Wolf, « soufflée » à la lecture de Me Too Théâtre, a compris qu’elle avait été mal élevée : « pas dans le sens de « malpolie ». Élevée mal. », dit-elle, ajoutant : « cette prise de conscience cristallise un bond en avant magistral dans ma propre (dé)construction, et il est temps maintenant que ces histoires, nos histoires, soient entendues et relayées ». La chorégraphe Astrid Tenon transpose cette parole en mouvement afin d’en rendre compte physiquement et de questionner notre rapport au corps, « ce corps que l’on nous a appris à détester, dont on réalise très tôt qu’il ne nous appartient pas, et dont on cherche enfin à se libérer ». Sur scène, les deux artistes se rejoignent dans un lien sororal qui les émancipe de l’emprise sociale et des carcans de la soumission.

Catherine Robert