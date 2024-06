Laurent Franchi présente une conférence karaoké autour de son parcours d’adoptant pour raconter ce voyage unique « dont on ne peut présager de la fin ». Pour le public, et surtout avec lui.

« Je mets en scène mon intimité, mon intériorité ; partant du réel et de la petite histoire pour créer une nouvelle forme de fiction et aborder la grande histoire. », dit Laurent Franchi, qui part de son parcours de père adoptant pour raconter les difficultés faites aux couples homosexuels pour faire famille et faire leur un enfant dont ils ne sont pas les géniteurs. Un canapé, un tapis, une table, un micro constituent le décor : on se sent bien, comme à la maison ; on participe avec entrain, non seulement à la discussion de fin de spectacle, mais aussi au chœur appelé à chanter pendant le karaoké. Chaque représentation est unique dans la mesure où le public est invité à choisir les chansons qui accompagnent le récit.

Voix claire, tête haute

Les réflexions de Johanne Lemieux, Amandine Gay, Réni Eddo-Lodge, Jean François Mignot ou Didier Eribon, Pierre Bourdieu, Françoise Héritier, Amandine Hancewicz et Manuelle Spinelli nourrissent la réflexion et la conférence. « Au fil du spectacle, je partage mes interrogations et notamment les lectures qui ont pavé mon cheminement intellectuel. », dit Laurent Franchi, questionnant autant la domination masculine et le sexisme que le rapport à la race et la transracialité au sein d’une famille. « Je ne pensais pas que le récit de notre parcours d’adoption à mon époux et à moi pouvait un jour devenir une matière de jeu, un objet à partage, un moyen de rencontrer le public. Je ne percevais que la petite histoire, la dimension intime de notre projet. », ajoute-t-il. Avec le théâtre, l’intime devient politique, le combat partagé. Et comme toujours, la fraternité naît du partage.

Catherine Robert