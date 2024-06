Créé en 2023 au Studio de la Comédie-Française, L’Épreuve mêle L’Épreuve et La Dispute de Marivaux et entremêle les jeux sentimentaux de jeunes gens à la recherche de la vraie valeur de l’amour.

Marivaux a construit son œuvre entière autour du sentiment amoureux. Jeux de travestissement et autres identités cachées n’y ont souvent qu’un seul but : éprouver la valeur de l’amour. L’Épreuve emprunte ce chemin mais Robin Ormond a décidé de faire comme si ses personnages étaient d’abord passés par La Dispute, autre pièce de Marivaux. De jeunes adultes y sont éduqués hors le monde afin, quand ils arrivent en âge d’aimer, que l’on puisse savoir qui de l’homme ou de la femme est par nature promis à trahir l’autre.

Version revisitée

C’est avec 9 jeunes comédiens de l’Académie de la Comédie-Française que Robin Ormond, ancien assistant de Simon Stone, a décidé de construire cette version revisitée. Il l’agrémente également de citations et répliques piochées ici et là dans l’œuvre du dramaturge philosophe et de bien d’autres. « J’ai senti le besoin de conserver les trames qui m’inspirent et de les « traduire » en quelque sorte dans un langage plus quotidien, une situation plus actuelle, en prenant parfois appui sur les histoires des interprètes eux-mêmes », explique-t-il. Un Marivaux transformé – déplacé dans la cave d’un immeuble parisien – et respecté à la fois, pour tenter d’expérimenter quelles formes les récits portés dans ses pièces pourraient prendre aujourd’hui.

Eric Demey