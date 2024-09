« Maître obscur » de Kurō Tanino réinvente « The Dark Master »

Artiste associé au T2G, l’auteur et metteur en scène japonais Kurō Tanino crée, à Gennevilliers, une sixième version de son spectacle The Dark Master, qu’il réinvente aujourd’hui sous le titre Maître obscur avec cinq interprètes français. Entre mystère et perplexité, une mise en jeu de l’humain et de l’intelligence artificielle stimulante, mais un peu courte.

Les fidèles du Théâtre de Gennevilliers et du Festival d’Automne ont pu voir, en 2018, la troisième version de The Dark Master, créée au Japon en 2016. Inspirée d’un manga, cette série de spectacles de Kurō Tanino (né en 1976) se déploie depuis son opus initial, en 2003, par le biais d’un travail de réécriture visant à réinterroger inlassablement (en 2006, 2016, 2019, 2020 et, en français, en 2024) une question passionnante et inépuisable : qu’est-ce que l’être humain, qu’est-ce que la vie ? Avec Maître obscur, l’artiste nippon revient à cette réflexion à travers une proposition en demi-teinte. La sixième adaptation de The Dark Master interprétée, au T2G, par Stéphanie Béghain, Lorry Hardel, Mathilde Invernon, Jean-Luc Verna et Gaëtan Vourc’h intrigue, séduit, sans tout à fait convaincre. Ici, Kurō Tanino nous ouvre les portes d’un centre de réinsertion sociale mis en place par un procédé d’intelligence artificielle. A l’intérieur d’un habitat à la décoration surannée, trois femmes et deux hommes se plient aux directives d’une entité numérique chargée de leur réapprendre à vivre en communauté. Les détails de ce cadre dramaturgique sont dévoilés par l’auteur-metteur en scène dans la feuille de salle. La représentation, elle, reste beaucoup plus mystérieuse.

Qui sommes-nous vraiment ?

Ce mystère stimule notre imaginaire. Il offre à chacun la possibilité de décrypter comme il le veut le simulacre de quotidienneté qui se joue sur le plateau. Munis de casques audio dans lesquels est diffusée la voix off à laquelle obéissent les cinq personnages, les spectatrices et spectateurs sont eux-mêmes soumis, en début de représentation, alors que la salle est plongée dans le noir, à une batterie d’exercices faisant mine de tester leurs capacités à appréhender le réel. Cette entrée en matière à l’humour volontariste donne le ton d’une proposition qui se cherche entre profondeurs philosophiques et pointes de grotesque. Qui sont les cinq protagonistes qui, après avoir endossé des tenues saugrenues, se mettent à accomplir des tâches improbables, à ressembler aux figures marionnettiques d’un monde factice ? La question gagnerait à rester totalement ouverte. Car le charme de cette curiosité théâtrale réside dans ses zones d’ombre, dans sa capacité à faire naître toutes sortes de rêveries sur les contraintes et les paradoxes de notre condition. Au lieu de cela, Maître obscur s’enferme dans un dispositif technologique sans véritable intérêt. Il limite, par là-même, la force de ses non-dits et de son inconscient.

Manuel Piolat Soleymat